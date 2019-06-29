Düzce'de fındıktan sonra en çok kestane üretildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılında en çok üretilen meyve fındık odu. Fındığı ise Kestane ile elma takip etti.

Düzce ilinde 2018 yılında meyvelerden en çok Fındık üretildi. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; 2018 yılı Düzce İlinde meyvelerden en çok sırasıyla 52 bin 686 ton ile Fındık, 598 ton Kestane, 404 ton Elma, 276 ton Ceviz, 209 ton Trabzon Hurması, 174 ton Muşmula, 173 ton Armut, 172 ton Kızılcık, 146 ton Çilek, 134 ton Erik ve 338 ton diğer meyveler üretildiği görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA