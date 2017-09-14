Düzce'de Fındık Hırsızlığı İddiası

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.



Akçakoca'nın Karakavuk, Esmahanım ve Dilaver köylerinde dilenci kılığıyla fındık hırsızlığı yapmaya çalışan I.D ve S.K'yı farkeden köylüler, jandarma ekiplerine haber verdi.



Ekipler, 2 şüpheyi çaldıkları iddia edilen fındık çuvalları ve sahte yardım toplama kağıdı ile yakaladı.



Gözaltına alınarak Akçakoca Adliyesine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Acat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım toplama bahanesiyle harmandan veya evden fındık dilenen kişilerin görülmesi durumunda, muhtar veya jandarma ekiplerine haber verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.