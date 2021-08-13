Düzce'de fındık hasadına başlandı
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Düzce'de fındık hasadına başlandı

Düzce'de fındık hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de fındığın hasadına kentin alçak kesimlerinde başlandı.

Düzce'de fındığın hasadına kentin alçak kesimlerinde başlandı.

Sabah erken saatlerde bahçeye işçilerle birlikte gelen arazi sahipleri, akşam saatlerine kadar toplanan fındığı harmanda çotanağıyla güneşte kurutuyor.

Kentte 63 bin hektar alanda üretilen fındığın yüzde 90'ı işlenerek ihraç ediliyor.

Kalitesiyle özellikle çikolata üreticilerinin tercihi olan Batı Karadeniz fındığının eylül sonua kadar toplanarak satışa hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Kentte orta ve yüksek kesimlerde ise 15-19 Ağustos'ta üreticinin fındık hasadına başlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, AA muhabirine, fındık hasadının alçak kesimlerde başladığını ve üreticinin tam vaktinde hasat yapmasının kalite açısından iyi olacağını söyledi.

Fındık rekoltesinin geçen yıla göre daha iyi olacağını aktaran Çiçek, "İlimizde işlenebilir tarım alanının yüzde 85'i fındık arazisi ve üretim olarak 5'inci, ekim alanı olarak da 6'ncı sıradayız. Fındık bu nedenle hem ilimiz hem de ülkemiz adına önemli bir ürün. Bizler ilimizde ve ilçelerimizde gerekli saha çalışmalarını yaptık ve bunu da çiftçimize duyurduk. Geçen seneye göre bu sene fındık alım oranı çok daha yüksek olacaktır. Üreticimizin de bu anlamda fındığı tam döneminde toplaması yararlı olacaktır." diye konuştu.

"Erken hasat kalite ve verimde ciddi düşüşler yaşatacaktır"

Çiçek, erken hasadın kalite ve verimde düşüşe sebep olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız saha incelemelerinin ardından 0-250 metre yükseklikteki arazilerimiz için fındık toplama başlangıcını 9 Ağustos olarak belirledik. Orta kesim dediğimiz 250-500 metre yükseklikteki fındık bahçelerimiz için 15 Ağustos ve 500 metreden yüksek bahçelerimiz için 19 Ağustos'u fındık toplamak için başlangıç tarihleri belirledik. Bu konularda çiftçimizin dikkatli olması lazım. Erken hasat kalite ve verimde ciddi düşüşler yaşatacaktır. Ülkemiz için önemli bir ürün olduğu için ihracatta fındığın problem yaşamaması için kalite çok önemlidir. Ayrıca fındığın depolanması konusunda da dikkat edilmesi lazım. Fındığın küflenmemesi çok önemlidir. Fındığımızı güzel kuruttuktan sonra uygun depolama alanları oluşturup pazara hazır hale getireceğiz.

Çiçek, bu ay sonu itibarıyla bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın harmana gireceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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