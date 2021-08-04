Düzce'de fındık hasadı tarihi belirlendi
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Düzce'de fındık hasadı tarihi belirlendi

Düzce'de fındık hasadı tarihi belirlendi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Düzce'de hasat, ilin farklı kesimlerinde 9, 15 ve 19 Ağustos'ta yapılacak.

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Düzce'de hasat, ilin farklı kesimlerinde 9, 15 ve 19 Ağustos'ta yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arazi çalışmaları sonucunda il genelindeki 2021 yılı fındık hasat tarihlerinin belirlendiği bildirildi.

Üreticilerin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamak için erken hasat yapmaması gerektiği aktarılan açıklamada, hasadın sahil kesiminde 9 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 19 Ağustos'ta yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesinin, fındık hasadını güçleştirdiğini ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olduğunu belirterek, üreticilere hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapmayı önerdi.

Üreticilere uyarılarda da bulunan Çiçek, "Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çiçek, fındığın en iyi hasat edilme şeklinin yerden toplanarak alınması olduğunu, yerden toplanan fındığın randıman ve kalitesinin iyi olacağını anlatarak, bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak tomurcukların da zarar görmeden ağaçta kalacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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