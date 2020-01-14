Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. (25) idaresindeki 81 KE 871 plakalı otomobil, Arabacı köyünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü M.A. ile yanında bulunan E.K. (23) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.