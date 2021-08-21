Düzce'de, fındık bahçesinde kaybolan çocuğu jandarma buldu
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Düzce'de, fındık bahçesinde kaybolan çocuğu jandarma buldu

Düzce'de, fındık bahçesinde kaybolan çocuğu jandarma buldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık bahçesinde kaybolan çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık bahçesinde kaybolan çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

Şanlıurfa'dan fındık toplamak için gelen ailesi çalıştığı sırada bahçede olmadığı fark edilen Asmin Demir'in (4) bulunması için jandarmadan yardım istedi.

Küçük çocuk, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde ailesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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