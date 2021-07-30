Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi yakalandı
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Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi yakalandı

Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ayazlı Mahallesi'nde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bahçeye düzenlenen operasyonda, 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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