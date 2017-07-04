Düzce'de Fetö/pdy Operasyonu
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar çerçevesinde harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı meslek gruplarından 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.