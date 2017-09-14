Düzce'de Fetö/pdy Operasyonu

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, biri iş adamı diğeri üniversite öğrencisi 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bu kişilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iş adamı H.Y. ve üniversite öğrencisi E.T. gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerdeki aramalarda bazı belgelere el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Üniversite öğrencisi E.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.