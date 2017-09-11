Düzce'de Fetö/pdy Operasyonu

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan eski polis memuru tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Ö.A. hakkında gözaltı kararı alındı.



Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Ö.A'nın evinde yapılan aramada, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.



Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.