Düzce'de Fetö/pdy Operasyonu

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 2'si, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.