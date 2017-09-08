Düzce'de Fetö/pdy Operasyonu

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda çeşitli meslek gruplarından 5 kişi gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bazı belge ve dokümanlara da el konuldu.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.