Düzce'de Fetö/pdy'nin İl Çatı Yapılanmasına İlişkin İddianame

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il çatı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 44'ü tutuklu 72 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma kapsamında örgütün "çatı" il yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 44'ü tutuklu 72 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlandığı bildirildi.



İddianamenin, 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulduğu ve kabul edildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından ayrı ayrı 5 ila 17 yıl hapisle cezalandırılmasının istendiği ve sanıkların, mahkemece belirlenecek tarihlerde hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.