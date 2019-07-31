Düzce'de FETÖ'nün "çatı yapılanması"na ilişkin davada yargılanan 77 sanıktan 48'i, 2 yıl 2 ay 15...

Düzce'de FETÖ'nün "çatı yapılanması"na ilişkin davada yargılanan 77 sanıktan 48'i, 2 yıl 2 ay 15...

Düzce'de FETÖ'nün "çatı yapılanması"na ilişkin davada yargılanan 77 sanıktan 48'i, 2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Düzce'de FETÖ'nün

Düzce'de FETÖ'nün "çatı yapılanması"na ilişkin davada yargılanan 77 sanıktan 48'i, 2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA
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