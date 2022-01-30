Düzce'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada aldığı hapis cezası kesinleşmiş firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Alay Komutanlığı ve Merkez İlçe Bayraktar Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Mamure köyü yakınlarında bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki C.A'nın, FETÖ soruşturması kapsamında açılan davadan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemin ardından Düzce Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.