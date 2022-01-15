Düzce'de festivalde 7 ton hamsi dağıtılacak - Haberler
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Düzce'de festivalde 7 ton hamsi dağıtılacak

Düzce'de festivalde 7 ton hamsi dağıtılacak
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de "Hamsiler Tavaya" sloganıyla düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde, 7 ton hamsi ikram edilecek.

DÜZCE (AA) - Düzce'de "Hamsiler Tavaya" sloganıyla düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde, 7 ton hamsi ikram edilecek.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Belediyenin katkılarıyla Kültür Park alanında düzenlenen festival başladı.

Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Karadenizli sanatçılar da festival kapsamında performans sergiledi.

Daha sonra yağda ve ızgarada pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar balıktan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İki gün boyunca 7 ton hamsinin dağıtılacağı festival, yarın sona erecek.

Dernek başkanı Mustafa Bilgin, vatandaşların ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Burada iki gün boyunca hazırladığımız 7 ton hamsiyi yaklaşık 20 bin kişiye ikram edeceğiz. Festivalimizin ilkini 2020 yılında yaptık. Pandemi nedeniyle bir yıl ara verdik. Bu yıl müthiş bir katılım var." diye konuştu.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Düzce'de "Hamsiler Tavaya" sloganıyla düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde, 7 ton hamsi ikram edilecek.

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