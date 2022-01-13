Düzce'de fabrikanın kalorifer peteklerini çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de fabrikanın kalorifer peteklerini çalan 2 şüpheli yakalandı

Düzce'de fabrikanın kalorifer peteklerini çalan 2 şüpheli yakalandı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de faaliyetini sürdürmeyen tekstil fabrikasının kalorifer peteklerini ve demir aksamlarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzce'de faaliyetini sürdürmeyen tekstil fabrikasının kalorifer peteklerini ve demir aksamlarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gümüşova ilçesi Adaköy mevkisinde bulunan fabrikanın kalorifer peteklerinin ve demir aksamlarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, S.S. ve T.T'nin çalıntı malzemeleri Yakabaşı köyünde hurdacılık yapan E.B'ye 2000 lira karşılığında sattığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, ele geçirilen 7 kalorifer peteği ve demir aksamlarını fabrika yetkililerine teslim etti.

Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlatıldı.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title