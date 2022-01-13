Düzce'de fabrikanın kalorifer peteklerini çalan 2 şüpheli yakalandı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de faaliyetini sürdürmeyen tekstil fabrikasının kalorifer peteklerini ve demir aksamlarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Düzce'de faaliyetini sürdürmeyen tekstil fabrikasının kalorifer peteklerini ve demir aksamlarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Gümüşova ilçesi Adaköy mevkisinde bulunan fabrikanın kalorifer peteklerinin ve demir aksamlarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, S.S. ve T.T'nin çalıntı malzemeleri Yakabaşı köyünde hurdacılık yapan E.B'ye 2000 lira karşılığında sattığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, ele geçirilen 7 kalorifer peteği ve demir aksamlarını fabrika yetkililerine teslim etti.
Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlatıldı.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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