Düzce'de fabrika yangını

Düzce'de fabrika yangını

Düzce'de, kuru maya üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.10.2019 13:52
Düzce'de fabrika yangını

Düzce'de, kuru maya üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Cumayeri sapağında bulunan ve kuru maya üretimi yapan bir fabrikanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekipler, fabrikanın baca bölümünde soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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