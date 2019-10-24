Düzce'de fabrika yangını

24.10.2019 13:52

Düzce'de, kuru maya üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Cumayeri sapağında bulunan ve kuru maya üretimi yapan bir fabrikanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekipler, fabrikanın baca bölümünde soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA