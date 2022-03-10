Düzce'de "evrakta sahtecilik" suçundan aranan şüpheli tutuklandı
Düzce'de çok sayıda resmi evrakta sahtecilik suçundan aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
KAYNAŞLI, DÜZCE (AA) - Düzce'de çok sayıda resmi evrakta sahtecilik suçundan aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Kaynaşlı Merkez ilçe ekipleri, hakkında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan aranması bulunan İ.S'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
JASAT ve İstihbarat Şube ekiplerinin de katıldığı operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Ömer Ürer - Güncel