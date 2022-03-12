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Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

AA - Soner Şen - Güncel
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Düzce'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan çift tedavi altına alındı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan çift tedavi altına alındı.

Akçakoca ilçesinde Efe V. (23), aralarında husumet olduğu belirtilen Neşet Ö. (43) ve Şengül Ö. (40) çiftinin Yalı Mahalle Fandere Sokak'taki evlerine gelerek kapıyı kırıp içeri girdi.

Kısa süreli arbedenin ardından Efe V'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu çift yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan Neşet Ö. ve Şengül Ö'nün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Efe V, ilçe merkezinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

AA / Soner Şen - Güncel

Münir Karaloğlu, Akçakoca, Polis, Düzce, Güncel, Haberler

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