Düzce'de evleri yanan Suriyeli sığınmacı aileye Türk Kızılayı yardım edecek

Düzce'de çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Suriyeli sığınmacı aileye yardım için Türk Kızılay Düzce şubesince çalışma başlatıldı.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Halil Aydın'ın çıkan yangında evleri ve eşyaları zarar gören aileyi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriyeli sığınmacı aileye yapılacak yardımlar için gerekli çalışmalara başlanıldığı kaydedilerek, "Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Halil Aydın, ihtiyaçlar konusunda Türk Kızılayın aileye gerekli desteği vereceğini dile getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

19 Şubat'ta Düzce Aziziye Mahallesi Eski Bağdat Caddesi'nde Suriyeli sığınmacı Mustafa Alyasın ve ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, 5 kişilik Alyasın ailesinin kaldığı ev, yangın sonucu büyük oranda hasar görerek kullanılmaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever