Düzce'de evleri yanan Suriyeli sığınmacı aileye Türk Kızılayı yardım edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de evleri yanan Suriyeli sığınmacı aileye Türk Kızılayı yardım edecek

21.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:16
Düzce'de evleri yanan Suriyeli sığınmacı aileye Türk Kızılayı yardım edecek

Düzce'de çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Suriyeli sığınmacı aileye yardım için Türk Kızılay Düzce şubesince çalışma başlatıldı.

Düzce'de çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Suriyeli sığınmacı aileye yardım için Türk Kızılay Düzce şubesince çalışma başlatıldı.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Halil Aydın'ın çıkan yangında evleri ve eşyaları zarar gören aileyi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriyeli sığınmacı aileye yapılacak yardımlar için gerekli çalışmalara başlanıldığı kaydedilerek, "Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Halil Aydın, ihtiyaçlar konusunda Türk Kızılayın aileye gerekli desteği vereceğini dile getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

19 Şubat'ta Düzce Aziziye Mahallesi Eski Bağdat Caddesi'nde Suriyeli sığınmacı Mustafa Alyasın ve ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, 5 kişilik Alyasın ailesinin kaldığı ev, yangın sonucu büyük oranda hasar görerek kullanılmaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Akşener
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Muğla Şehit İtfaiye Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de evleri yanan Suriyeli sığınmacı aileye Türk Kızılayı yardım edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 13:27:42. #1.14#
title