Düzce'de evini ateşe vererek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
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Düzce'de evini ateşe vererek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

04.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:46
Düzce'de evini ateşe vererek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Düzce'de ailesiyle yaşadığı evi çıkan tartışma sonucu ateşe vererek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Düzce'de ailesiyle yaşadığı evi çıkan tartışma sonucu ateşe vererek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Ç. Karaca Mahallesi 1342. Sokak'ta ailesiyle yaşadığı evi çıkan tartışma üzerine ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Yunus Ç. otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

İtfaiye ekipleri yanan halıyı dışarıya çıkararak alevleri büyümeden söndürdü.

Şüpheli Yunus Ç. ise 81 AN 840 plakalı otomobiliyle trafikte seyir halindeyken polis tarafından tespit edildi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Yunus Ç'nin içinde bulunduğu otomobil, kısa süren kovalamaca sonucu Konuralp bölgesinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, Yunus Ç'nin komşusunun evinden gasbettiği belirlenen 2 diz üstü bilgisayar ile bir cep telefonu bulundu.

Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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