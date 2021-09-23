Düzce'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Alay Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö'nün merkeze bağlı İstili köyünde yaşadığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, farklı yerlere gizlenmiş 310 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltında alınan A.Ö'nün, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri