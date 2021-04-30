Düzce'de evin deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Düzce'de evin deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de evin deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde evin depo kısmında çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde evin depo kısmında çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Karakaş köyünde yaşayan Cezmi Acar'a ait evin bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredeki 3 kişi, yangını söndürmek için bodrum kata girdi.

Vatandaşların çabasıyla büyümeden söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi, Yığılca Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi, daha sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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