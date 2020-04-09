Düzce'de ev yangını Düzce'de, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek 4 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın çıkan evin, 4 Nisan'da Coşkun Baguç ile oğlu Tahsin Baguç'u silahlı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kadir Ç'ye ait olduğu öğrenildi.

Çamköy Mahallesi'nde 4 Nisan'da, Coşkun Baguç ile oğlu Tahsin Baguç silahlı saldırıya uğramış, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri olayla ilgili Kadir Ç'nin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına almış, Kadir Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Olayın bir ay önce mahalledeki 7 kişinin yaralandığı çocuk kavgasının devamı olabileceği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA