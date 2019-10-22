Düzce'de ev yangını

22.10.2019 23:22

Düzce'de, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Şen'in Gümüşova ilçesi 314. Sokak'taki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen Selahattin Şen ile oğlu Mehmetcan Şen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA