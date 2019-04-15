Düzce'de Ev Yangını
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaçörtlen köyünde Tahir Gülbahar'a ait tek katlı evde, bahçede yakılan çöplerin kıvılcımlarının sıçraması sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Vatandaşlar itfaiyenin müdahalesi sırasında evdeki eşyaları dışarı çıkardı.
Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evin bitişiğinde bulunan garajda yer alan tarım aletleri de zarar gördü.
Aynı zamanda köyün muhtarı olan ev sahibi Gülbahar, AA muhabirine, bahçede çöp yakıldığını ve rüzgarın etkisi ile alevlerin eve sıçradığını söyledi.
Kaynak: AA