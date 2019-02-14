Düzce'de Ev Yangını

Düzce'de bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü, iki kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki Çiğdem Apartmanı'nın üçüncü katında R.T'nin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, R.T. ve İ.Ü. dumandan etkilendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahısları apartman dışına çıkartarak mutfak kısmındaki alevleri kısa sürede söndürdü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce Üniversitesi'nde okuyan ikilinin, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamasında yaktıkları meşaleden dolayı evin mutfak kısmında yangın çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: AA