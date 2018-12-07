Düzce'de Ev Yangını

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Efendi köyü Cino Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Kardüz'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların müdahale etmek istediği yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Haber verilmesi üzerine Düzce ile Gölyaka ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu bitişiğinde bulunan ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı yangında ahşap ev, kullanılmaz hale geldi.