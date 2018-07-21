Düzce'de Ev Yangını

Düzce'de bir katlı müstakil ev çıkan, yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesi Yeşil Mahalle'de yaşayan İsmail Özdemir'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar ve ev halkı tarafından söndürülmeye çalışılan yangın, olay yerine gelen Düzce ve Çilimli itfaiye ekiplerince yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.