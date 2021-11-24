Düzce'de eski sanayi bölgesine yapılacak alışveriş merkezi tanıtıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski sanayi bölgesine yapılması planlanan Alışveriş Merkezi mülk sahiplerine tanıtıldı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bölgede çok ciddi yatırım yapılacağını belirterek, arazinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Firma yöneticisi Levent Eyüpoğlu da proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Son derece vizyoner bir proje. Üzerinde konutlar, altında mağazaları olan bir proje yapmıyoruz. Burada şehrin kalbini yeniden düzeltiyoruz. Bunu her zaman gerçekleştirmek kolay değil. Şehrin kalbinde bu kadar alanı bularak, buradaki sokakları yaya trafiğine açmak, oradaki araç trafiğini yönlendirmek ve altına otopark yerleştirmek, çevreci proje yapmaya çalışmak, aslında bir lüks. Düzce'nin böyle bir şansı var; Sayın Bakanımız bu şansı gördü. Projenin bir bütün olarak değerlendirilmesini istedi. Biz de buna uygun çalışma yaptık."

Toplantıda mülk sahiplerine, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski sanayi bölgesine yapılacak alışveriş merkezi projesine ilişkin sunum yapıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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