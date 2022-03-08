Düzce'de erkek kuaförlerinden kadın meslektaşlarına karanfil hediyesi - Haberler

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Düzce'de erkek kuaförlerinden kadın meslektaşlarına karanfil hediyesi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de erkek kuaförlerinden kadın meslektaşlarına karanfil hediyesi

Düzce'de erkek kuaförler, kadın meslektaşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfille kutladı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de erkek kuaförler, kadın meslektaşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfille kutladı.

Kentte faaliyet gösteren 20 erkek kuaför, kadın meslektaşlarını iş yerlerinde ziyaret etti.

Meslektaşlarının gününü kutlayan erkek kuaförler, onlara karanfil verdi.

Erkek kuaförleri karşısında gören kadınlar da nazik davranışlarından dolayı meslektaşlarına teşekkürlerini iletti.

Kuaför Muzaffer Demirel, kadınların sadece 8 Mart'ta değil, her gün önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Erkek ve kadın kuaförler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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