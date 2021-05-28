DÜZCE'DE ENGELLİLER AŞILANMAYA BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

DÜZCE'DE ENGELLİLER AŞILANMAYA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

DÜZCE'de, engelli kişilere koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

DÜZCE'de, engelli kişilere koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz engelli kişilerin aşılanması için bugün çalışmalara başladıklarını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Düzce'de engelli bireylerin aşılanmalarına başlandı. Orta düzeyde engelliler randevuyla Atatürk Devlet Hastanesi aşı birimine gelirken, ağır engelli bireyler ise evlerine gidilerek aşılanmaya başlandı. Hastanede aşı olan engelli kişiler, herkesin aşı olmasını istedi. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tüm engelli kişileri aşı olmaya davet ederek, Sağlık Bakanımızın açıklamasıyla ağır ve orta engelli vatandaşlarımız için aşı tanımlaması yapıldı. Bu sabah itibarıyla aşı çalışmalarına başladık. Aşı için tüm vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize beliyoruz. Çünkü Covid-19'u hayatımızdan çıkarmanın tek yolu aşıdır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum dedi.

DÜZCE'DE ENGELLİLER AŞILANMAYA BAŞLADI
DÜZCE'DE ENGELLİLER AŞILANMAYA BAŞLADI
DÜZCE'DE ENGELLİLER AŞILANMAYA BAŞLADI
DÜZCE'DE ENGELLİLER AŞILANMAYA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz'dan Çin aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı: İhtiyacımız olacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz'dan Çin aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı: İhtiyacımız olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DÜZCE'DE ENGELLİLER AŞILANMAYA BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:03:36. #1.15#

title