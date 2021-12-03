Düzce'de engelli öğrencileri spora teşvik için etkinlik düzenlendi
Düzce'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğlencilere yönelik atletizm yarışmaları düzenledi.
DÜZCE (AA) - Düzce'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğlencilere yönelik atletizm yarışmaları düzenledi.
Engelli öğrencilerin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte; 40 metre, 60 metre, 80 metre ve 100 metre branşlarında yarışmalar gerçekleştirildi.
Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Zeki Canazlar, yaptığı açıklamada, toplumda engelli bireylerin de yerinin olduğunu söyledi.
Etkinlikte birinci olmanın önemli olmadığını, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Canazlar, "Her insan bir engeli adayı olduğu için toplumda bizi de varız diyebilmek için yapılan bir etkinlik." dedi.
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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri