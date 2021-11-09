Düzce'de 'En İyi Narkotik Anne' projesi - Haberler
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Düzce'de 'En İyi Narkotik Anne' projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce'de 'En İyi Narkotik Anne' projesi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ve Mücadele Kısım Amirliği ve KOM Şube müdürlüğü ile birlikte 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi düzenlendi. Düzce birinci organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında çalışan anne ve anne adayı 98 kadın uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, uyuşturucuyla mücadele uygulamasının nasıl kullanıldığı bilgilendirilmesi yapıldı.

Ayrıca, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak KADES ve proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - DÜZCE

Düzce'de 'En İyi Narkotik Anne' projesi

Düzce'de 'En İyi Narkotik Anne' projesi

Düzce'de 'En İyi Narkotik Anne' projesi

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