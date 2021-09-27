Düzce'de emekli ve mevcut itfaiye personeli yemekte buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de emekli ve mevcut itfaiye personeli yemekte buluştu

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de emekli ve mevcut itfaiye personeli yemekte buluştu

Düzce'de emekli ve mevcut itfaiye personeli, İtfaiyecilik Haftası kapsamında yemekte bir araya geldi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de emekli ve mevcut itfaiye personeli, İtfaiyecilik Haftası kapsamında yemekte bir araya geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen yemek programına, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu da katıldı.

Azmimilli Mahallesi'ndeki itfaiye binasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Uslu, itfaiye teşkilatının önemli yere sahip olduğunu, bunun yangın ve sel gibi doğal afetlerde çok daha net şekilde görüldüğünü söyledi.

Uslu, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'a plaket verdi, Kahraman da Uslu'ya Türk bayrağı hediye etti.

İtfaiyeci duasının ardından emekli ve mevcut personel, birlikte yemek yedi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Mustafa Keser Burak Yamantürk
Spor Stefan Kuntz Muslera Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gökhan Töre Ali Yerlikaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düzce'de emekli ve mevcut itfaiye personeli yemekte buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:43:30. #1.11#