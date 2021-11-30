Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

DÜZCE Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lodos nedeniyle okulların Salı günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lodos nedeniyle okulların Salı günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Düzce'de lodos etkili oluyor. Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Atay paylaşımında, "Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE VİZE SINAVLARI 6 ARALIK TARİHİNE ERTELENEDİ

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vize sınavlarının ertelendiğini duyurarak, "Sevgili gençler, valiliğimizin lodos uyarısını dikkate alarak 30 Kasım tarihinde yapılması planlan vize sınavlarının, saatleri aynı kalacak şekilde 6 Aralık tarihinde yapılmasına karar verdik. Güvende kalın, kendinize dikkat edin." dedi.


Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

 Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

 Sultangazi'de lodosun etkisiyle kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü

Sultangazi'de lodosun etkisiyle kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title