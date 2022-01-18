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Düzce'de eğitime kar engeli

Düzce'de eğitime kar engeli
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de kar yağışı sebebiyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Düzce'de kar yağışı sebebiyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 19 Ocak çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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