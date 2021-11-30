Düzce'de eğitim öğretime bir gün ara verildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun bugün de devam edeceği, vatandaşların, öğretmenlerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayıldığı kaydedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Twitter hesabında, benzer açıklamaya yer verdi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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