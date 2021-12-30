Düzce'de düzenlenecek hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtılacak
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de 2.si düzenlenecek hamsi festivalinde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edilecek.
DÜZCE (AA) - Düzce'de 2.si düzenlenecek hamsi festivalinde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edilecek.
Festival, Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 13-16 Ocak 2022 tarihlerinde kentteki alışveriş merkezinin arkasındaki açık alanda gerçekleştirilecek.
Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, vatandaşları festivale davet ederek, 3 ton hamsi ikramında bulunacaklarını kaydetti.
Bilgin, salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri festivali yeniden düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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