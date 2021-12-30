Düzce'de düzenlenecek hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtılacak - Haberler
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Düzce'de düzenlenecek hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtılacak

Düzce'de düzenlenecek hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtılacak
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de 2.si düzenlenecek hamsi festivalinde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edilecek.

DÜZCE (AA) - Düzce'de 2.si düzenlenecek hamsi festivalinde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edilecek.

Festival, Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 13-16 Ocak 2022 tarihlerinde kentteki alışveriş merkezinin arkasındaki açık alanda gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, vatandaşları festivale davet ederek, 3 ton hamsi ikramında bulunacaklarını kaydetti.

Bilgin, salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri festivali yeniden düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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