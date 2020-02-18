Düzce'de durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Düzce'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde bulundu.
Düzce'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yörük köyünde durumundan şüphelendikleri T.B. idaresindeki bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde sürücü T.B ile U.Y. ve Ö.C'nin üzerinde yaptıkları aramada, 9,4 gram metamfetamin, 3 adet exctasy hap, 6,5 gram esrar, 4 gram bonzai, 1 gram kenevir ve 1 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.