Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
03.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:54
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yol kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, durdukları araçta bulunan 2 kişinin durumundan şüphelenerek araç içinde ve şahısların üzerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, E.G. ve H.A isimli şahısların üzerinde 14 gram bonzai ve 1,3 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak adli işlemler için Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş