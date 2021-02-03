Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
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Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

03.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:54
Düzce'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yol kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, durdukları araçta bulunan 2 kişinin durumundan şüphelenerek araç içinde ve şahısların üzerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, E.G. ve H.A isimli şahısların üzerinde 14 gram bonzai ve 1,3 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak adli işlemler için Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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