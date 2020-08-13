Düzce'de duraklar düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor Oxijen Medya tarafından tüm otobüs durakları dezenfektan ile temizleniyor.

Oxijen Medya tarafından tüm otobüs durakları dezenfektan ile temizleniyor. Korona virüse karşı durakların temizliği sık aralıklarla yapılıyor.

Oxijen Medya tarafından il genelindeki otobüs duraklarında yaz temizliği devam ediyor. Ulaştırma Müdürlüğünün koordinasyonu ile yapılan çalışmalar kapsamında Düzce Belediyesine ait tüm otobüs durakları temizleniyor.

Periyodik aralıklarla sürdürülen duraklarındaki temizlik çalışmaları korona virüsü nedeniyle daha da sıklaştırıldı. Dezenfektanlı su ile yapılan temizlik çalışmaları ile vatandaşların duraklarda daha temiz bir ortamda ulaşımlarını sağlayacak otobüs ve dolmuşları beklemeleri sağlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA