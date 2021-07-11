Düzce'de düğünde havaya ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı

Düzce'de düğünde havaya rastgele ateş açması sonucu 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.