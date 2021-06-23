Düzce'de drone destekli "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı
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Düzce'de drone destekli "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı

Düzce'de drone destekli 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yaptı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yaptı.

D-100 kara yolu Kaynaşlı noktasındaki uygulamaya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.

Ekipler, narkotik köpekleri ile araçlarda arama yaptı.

Dronun da kullanıldığı denetimlerde, sentetik uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipet bulundu.

Düzce'de drone destekli 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı
Düzce'de drone destekli 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı
Düzce'de drone destekli 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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