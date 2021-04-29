Düzce'de dinlenme tesisinde kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
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Düzce'de dinlenme tesisinde kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dinlenme tesisinde kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dinlenme tesisinde eşi uyuduğu sırada otomobilden inerek kayıplara karışan alzaymır hastası kadın her yerde aranıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dinlenme tesisinde eşi uyuduğu sırada otomobilden inerek kayıplara karışan alzaymır hastası kadın her yerde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, dün gece akraba ziyaretinin ardından Sivas'tan Almanya'ya doğru yola çıkan Hüseyin (71) ve Naciye Özcan (67) çifti, otoyolun Gümüşova mevkisinde bir dinlenme tesisinde mola verdi.

İhtiyaçlarını giderip yemek yiyen çift, bir süre sonra araçlarına geçerek uyumaya başladı. Bu sırada araçtan inen alzaymır hastası Naciye Özcan, tesis çıkışına yürüyerek kayıplara karıştı.

Sabah uyandıktan sonra eşini aramasına rağmen bulamayan Hüseyin Özcan, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının bulunması için çalışma başlattı.

Kadının araçtan inip tırların arasından tesis çıkışına doğru gittiği anlar, tesisin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hüseyin Özcan, gazetecilere, alzaymır hastası 50 yıllık eşiyle bir sorununun olmadığını vurgulayarak, "Arabadan çıkıyor ve kapıyı yavaşça örterek gidiyor. Suyu dolduruyor, çöpleri atıyor. Gidiyor ve geri dönmüyor. Çok iyi aile düzenimiz var. Eşimin yanında 4 bin avro vardı. Üstünde sadece bir tişört, yazlık ayakkabı ve kot pantolon var. Pardösüsünü ve ayakkabılarını almadan gitmiş. Gelecek diye burada bekliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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