Düzce'de dilenci operasyonu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında dilenen şahısları takibe aldı. Spor Sokak bölgesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs vatandaşlardan para istediği sırada ekipler tarafından suçüstü yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Amirliği'ne getirilen şahsın Düzce'ye sabah saatlerinde geldiği belirlendi. Şahsın üzerinde yapılan aramada bin 600 lira bulundu.

Dilencilik yapan şahsa "Kabahatler Kanunu"na göre yasal işlem yapıldı. El konulan paralar ise kamuya geçirilmek üzere tutanak tutularak muhafaza altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever