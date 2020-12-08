Düzce'de dezavantajlı öğrencilere yönelik destek paketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce'de dezavantajlı öğrencilere yönelik destek paketi

08.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:46
Düzce'de dezavantajlı öğrencilere yönelik destek paketi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan soruların, öğrencilere ulaştırılmak üzere ilgili ilçe ve okul yöneticilerine teslim edildiği bildirildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan soruların, öğrencilere ulaştırılmak üzere ilgili ilçe ve okul yöneticilerine teslim edildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelindeki Ölçme Değerlendirme Merkezlerini görevlendirerek hazırlamış ve yayımlamış olduğu soruların basım işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

8. ve 12. sınıfta öğrenim gören ve internet erişimi konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler için merkezde soru basım işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Renkli basım işlemi yapılan destek setleri daha önce belirlenen öğrencilerimize ulaştırılmak üzere teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

İlgili Haberler

Sağlık çalışanlarına vitamin destek paketi dağıtılıyor
Sağlık çalışanlarına vitamin destek paketi dağıtılıyor
Tuncelili depremzedelere ısıtıcı ve hijyen paketi desteği
Tuncelili depremzedelere ısıtıcı ve hijyen paketi desteği
YTB'nin desteğiyle Arnavutluk'taki öğrencilere kırtasiye yardımı
YTB'nin desteğiyle Arnavutluk'taki öğrencilere kırtasiye yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de dezavantajlı öğrencilere yönelik destek paketi - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:49:31. #1.14#
title