Devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı
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Devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı

01.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:18

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-100 kara yolunda Ankara istikametine ulaşımda aksama yaşandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-100 kara yolunda Ankara istikametine ulaşımda aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 07 MNM23 plakalı zift yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi.

Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, tankerdeki zift yola aktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından ekiplerce devrilen tankeri kaldırmak ve yola akan zifti temizlemek için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre aksaması nedeniyle sürücüler, ekiplerce alternatif güzergaha yönlendirildi.

Trafik akışı, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı
Devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı
Devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı
Devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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