Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
17.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:48

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altunçay köyü Oluk yokuşu mevkisinden bahçeden traktörüyle evine dönen Ali Yetkin (65), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak savrulan traktör devrildi. Sürücü Yetkin, traktördeki odunların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yetkin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkin'in cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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